La squadra ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-1, assicurandosi un posto in Champions League. In soli due anni, la neopromossa ha compiuto un'impresa storica, passando dall’essere una promossa a partecipare alle competizioni europee più prestigiose. La vittoria consente di ottenere il sorpasso decisivo in classifica, rendendo concreta una qualificazione che prima sembrava irraggiungibile.

Travolta la Cremonese 4-1 e arriva il sorpasso decisivo: il sogno che sembrava impossibile diventa realtà. Per mesi è sembrato un obiettivo troppo lontano anche solo da pronunciare. Poi partita dopo partita il Como ha iniziato a trasformare un’idea in una possibilità. E adesso in una realtà che entra nella storia del club. Il Como conquista la Champions League al termine di una serata destinata a restare nella memoria dei tifosi lariani: vittoria per 4-1 sul campo della Cremonese e contemporaneo passo falso del Milan che completa un’impresa che fino a pochi mesi fa sembrava irraggiungibile. Un risultato che cambia la dimensione del club e consacra il lavoro costruito attorno a Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Como in Champions League, impresa storica di Fabregas: da neopromossa all’Europa che conta in soli due anni

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