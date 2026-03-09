Sabato 7 marzo, nella Sala di Catania, la squadra di Wheelchair Rugby presenta le nuove maglie e dà il via alla sua prima partecipazione nel campionato nazionale. L’evento segna l’inizio di una stagione che vedrà la squadra affrontare le gare ufficiali con i nuovi capi. La presentazione rappresenta un momento di rilievo per lo sport paralimpico locale.

Catania inaugura una nuova e importante pagina di sport paralimpico. Sabato 7 marzo, nella Sala Conferenze COF Vivitop di via Antonino Caruso, il team Wheelchair Rugby Catania della ASD All Sporting ha presentato ufficialmente le nuove maglie con cui affronterà, per la prima volta, il Campionato Nazionale di Rugby in Carrozzina. Si tratta di un momento particolarmente significativo per il sodalizio guidato dal presidente Antonino Maugeri, che dopo anni di preparazione, sacrifici e impegno costante è pronto a confrontarsi con la massima serie. Un traguardo che premia un progetto nato con coraggio e visione, portando il wheelchair rugby a Catania e trasformandolo in una realtà concreta, riconosciuta e pronta a misurarsi sui palcoscenici nazionali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Wheelchair Rugby Catania presenta le nuove maglie: inizia la storica avventura nel campionato nazionale

La nascita di un sogno romagnolo: ai Mastini Cangrandi la prima Coppa Romagna nel wheelchair rugby

