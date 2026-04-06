Rugby i possibili volti nuovi dell’Italia per i Test Match estivi Da Aminu a Belloni ecco chi potrebbe esserci

Dopo la conclusione del Sei Nazioni 2026, la nazionale italiana di rugby si prepara per i prossimi impegni estivi. A luglio partirà la Nations Championship, con trasferte in Giappone, Nuova Zelanda e Australia. Tra i possibili protagonisti ci sono alcuni volti nuovi, tra cui Aminu e Belloni, che potrebbero essere convocati per le partite di questa fase. La rosa della squadra sarà definita nelle prossime settimane.

Archiviato il Guinness Sei Nazioni 2026, per l’Italia di Gonzalo Quesada il prossimo appuntamento è fissato a luglio, quando prenderà il via la Nations Championship e per gli azzurri ci saranno le trasferte in Giappone, Nuova Zelanda e Australia. Un’occasione per oliare certi meccanismi magari non perfetti nelle scorse settimane, ma anche la chance di testare nuovi giocatori. Ma quali sono i passibili volti nuovi? Immaginando che il ct argentino non rivoluzioni la squadra, anche vista la qualità degli avversari, sono circa una decina i giocatori che potrebbero vedere la prima convocazione della loro carriera, o tornare nel giro dopo fugaci apparizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, i possibili volti nuovi dell’Italia per i Test Match estivi. Da Aminu a Belloni, ecco chi potrebbe esserci Leggi anche: Inter Genoa, possibili novità per Chivu: tra Serie A e Coppa Italia potrebbe esserci un ritorno Volley, Italia in emergenza: De Giorgi perde Recine, dubbi su Michieletto. I possibili volti nuoviLa Nazionale Italiana di volley maschile farà il proprio esordio ufficiale in questa annata agonistica il prossimo 10 giugno, quando scenderà in...