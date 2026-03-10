L’Italia di rugby ha comunicato i nomi dei 36 giocatori convocati per la partita contro il Galles, valida per la quinta giornata del Sei Nazioni 2026. Gli azzurri si preparano per l’incontro che si terrà a Cardiff sabato 14 marzo alle ore 17. La squadra ha iniziato gli allenamenti in vista di questa trasferta.

L’Italia si appresta a chiudere il Sei Nazioni 2026 di rugby con la trasferta in Galles: nella quinta giornata gli azzurri sfideranno i padroni di casa a Cardiff sabato 14 marzo alle ore 17.40 italiane. Il CT azzurro ha diramato l’elenco dei convocati per il match. Rientra in gruppo Marco Riccioni, pilone con 36 caps in azzurro all’attivo, mentre sarà presente al raduno come invitato anche la seconda linea delle Zebre, Matteo Canali, che ha collezionato 2 presenze con l’Italia. Allo stesso tempo, però, si allunga anche l’elenco degli indisponibili. Simone Ferrari, infatti, uscito al 51? della partita con l’Inghilterra, ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale e dunque non sarà disponibile per il match contro il Galles. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, i convocati dell’Italia per il match del Sei Nazioni in Galles: 36 azzurri al lavoro

