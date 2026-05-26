Il nuovo film d’animazione sul mostro di Loch Ness presenta una versione mai vista prima. Il protagonista non è più un mostro spaventoso, ma un personaggio dolce e amichevole. La narrazione si concentra su un’interpretazione diversa dell’animale leggendario, lontana dalle immagini tradizionali di paura. Il film mira a cambiare la percezione del mostro, proponendo un’immagine più tenera e simpatica. La produzione ha scelto di puntare su un tono leggero e divertente.

Come avete immaginato il mostro di Loch Ness? ecco, dimenticate ogni visione orrifica. Nel nuovo film d’animazione della Plaion Pictures Ness è un dolcissimo personaggio, sensibile ma con molte paure da sconfiggere La casa di produzione è felice di presentare oggi il poster e il trailer italiano del film d’animazione Rufus, il draghetto marino che non sapeva nuotare, dal 4 giugno nei cinema. Dalla leggenda alla storia animata. Una delle leggende più affascinanti e misteriose al mondo arriva in sala in un lungometraggio animato pensato per conquistare spettatori di ogni età con un’avventura emozionante tra oceani sconfinati, isole segrete e creature straordinarie, perfetta per inaugurare la stagione estiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Rufus’: il nuovo film d’animazione sul mostro di Loch Ness (mai stato così dolce)

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