Cattivissimo me 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Cattivissimo me 2: trama, doppiatori personaggi e streaming del film. Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cattivissimo me 2, film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud e con protagonisti del cast vocale Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt e Miranda Cosgrove. Il film, prodotto dalla Illumination Entertainment, è il sequel del film del 2010 Cattivissimo me. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Gru non è più un cattivo criminale, infatti iniziò a dedicarsi alle sue figlie: Margo, Edith e Agnes. La Lega Anti Cattivi (A.V.L.), un’organizzazione che si occupa di catturare i criminali in tutto il mondo e di impedire i piani dei supercattivi, sta indagando sulla misteriosa scomparsa di un laboratorio top secret nel Circolo Polare Artico. 🔗 Leggi su Tpi.it

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