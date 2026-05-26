Rudiger niente Juventus | delineato definitivamente il suo futuro

Da juventusnews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rudiger non giocherà con la Juventus nella prossima stagione. La decisione è definitiva e non ci sono possibilità di cambiamento. Il difensore tedesco resterà altrove, come confermato nelle ultime ore. La scelta chiude ogni trattativa e definisce il suo percorso futuro. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle eventuali alternative rimane in discussione.

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in vista della prossima stagione. Ecco cosa farà il tedesco. Il futuro di Toni Rüdiger è ormai delineato in via definitiva: il difensore tedesco e il Real Madrid hanno infatti raggiunto un accordo verbale per il rinnovo del contratto, lo riporta Fabrizio Romano. L’intesa legherà il giocatore al club dei  Blancos   fino a giugno 2027. La firma è attesa a stretto giro, sebbene le tempistiche esatte per la diramazione del comunicato ufficiale saranno inevitabilmente dettate dall’attuale processo delle elezioni interne alla società madrilena. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questa decisione segna la fine delle speculazioni di mercato riguardo a un suo possibile approdo in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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