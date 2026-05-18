Rudiger resta al Real Madrid | sfuma definitivamente l’ipotesi Juventus

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore tedesco ha deciso di prolungare il suo contratto con il club spagnolo per un anno, rifiutando quindi l'ipotesi di trasferimento alla Juventus. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato il rinnovo e la permanenza di Rüdiger nella rosa della squadra. La trattativa tra le parti si è conclusa positivamente, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’accordo. La Juventus quindi non parteciperà più alla corsa per il suo acquisto.

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