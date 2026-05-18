Il difensore tedesco ha deciso di prolungare il suo contratto con il club spagnolo per un anno, rifiutando quindi l'ipotesi di trasferimento alla Juventus. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato il rinnovo e la permanenza di Rüdiger nella rosa della squadra. La trattativa tra le parti si è conclusa positivamente, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’accordo. La Juventus quindi non parteciperà più alla corsa per il suo acquisto.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Abete: «Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno, per il momento c’è Baldini. Chi sarà presidente valuterà» Parisi ko contro la Juventus: la Fiorentina annuncia l’esito degli esami nel suo comunicato! C’è lesione Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028. Ecco com’è andato finora il suo cammino in Blaugrana Croazia, i preconvocati di Dalic per il Mondiale! C’è Modric e altri 6 “italiani” Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rudiger resta al Real Madrid: sfuma definitivamente l’ipotesi Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Doku vs Rudiger!

Sullo stesso argomento

Real Madrid, assalto al rinnovo di Rüdiger: la Juventus resta in agguatoIl Real Madrid accelera per blindare Antonio Rüdiger, pilastro della difesa di Alvaro Arbeloa, nel tentativo di respingere l’assalto della Juventus.

Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Comodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola di riacquisto per Nico Paz: sfuma definitivamente la...

Costruire il Real Madrid di Mourinho. Chi parte titolare e di chi abbiamo bisogno? reddit

Rüdiger-Juventus non si farà: ha accettato il rinnovo biennale con il Real MadridAntonio Rüdiger ha accettato la proposta di rinnovo del Real Madrid e continuerà a vestire la maglia blanca per un'ulteriore stagione, lo riporta AS. tuttomercatoweb.com

Real Madrid, Rüdiger verso il rinnovo: accordo vicino fino al 2027Antonio Rüdiger vicino al rinnovo con il Real Madrid: accordo fino al 2027 dopo il confronto sulla durata del nuovo contratto. tuttojuve.com