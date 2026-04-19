Napoli il top lascerà a fine stagione | Futuro delineato

Kevin De Bruyne lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Dopo due anni in maglia azzurra, il centrocampista belga non farà più parte della rosa. La sua presenza in campo si è ridotta negli ultimi mesi e il suo addio sembra ormai deciso, anche se il contratto in scadenza nel 2027 rimane attivo fino alla fine. La società ha già avviato le procedure per il suo ritorno sul mercato.

Kevin De Bruyne lascerà il Napoli dopo due stagioni: il belga esce dalla rotazione azzurra e il suo addio è ormai certo, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. De Bruyne fuori dal progetto: Conte lo esclude dalla rotazione. Il centrocampista belga non è più parte dei piani tattici di Antonio Conte. La sostituzione contemporanea di De Bruyne e Anguissa nel corso della partita rappresenta il segnale definitivo di una frattura ormai irreversibile. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, la permanenza del calciatore al Napoli è da considerarsi conclusa, indipendentemente dal tempo rimanente sul contratto. De Bruyne ha attraversato due anni intensi in azzurro, ma il suo ruolo nelle gerarchie della squadra si è progressivamente ridotto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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