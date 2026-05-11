Il ragazzo che ha rubato due volte in un giorno nello stesso supermercato

Un ragazzo è stato sorpreso a rubare due volte nello stesso supermercato in un solo giorno. La prima volta, aveva nascosto sotto i vestiti diverse confezioni di prodotti per l'igiene personale e aveva lasciato il negozio senza essere bloccato. La seconda volta, si è ripresentato e ha tentato nuovamente di trafugare merce, venendo poi fermato dalle forze dell'ordine.

La prima volta era andata bene. Aveva infilato sotto i vestiti diverse confezioni di prodotti per l'igiene personale ed era uscito dall'Esselunga di via Milano senza che nessuno lo fermasse. Così, nel giro di poche ore, ci aveva riprovato. La seconda volta, però, i dipendenti del supermercato lo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full VersionRobot breaks code rules, in love to guard helpless human woman

Notizie correlate

Autolovex e multe: nello stesso giorno la stessa sezione della Cassazione ha respinto e accolto due ricorsi diversiRoma, 10 aprile 2026 – Nello stesso giorno – il 26 marzo 2026 – la seconda sezione civile della Cassazione, con gli stessi 5 magistrati, con due...

Casalnuovo, rapinatore colpisce due volte lo stesso supermercato nel giro di pochi giorniPaura a Casalnuovo, dove il supermercato Conad City di via Nazionale delle Puglie è stato preso di mira da un rapinatore solitario per ben due volte...

Argomenti più discussi: Prova a recuperare il cellulare che gli è stato rubato e viene aggredito con calci e pugni in faccia; Acrobazie pericolose con lo scooter rubato per un video su TikTok: tradito dai like e multa da 5mila euro; Gli chiede un passaggio, lo abbraccia e gli ruba una collana da oltre 2mila euro: arrestata 55enne; Strappa due collane in disco e prova a sparire nella folla: ragazzo arrestato.

Eee... c'è anche Fini, quel ragazzo onesto che ha rubato l'appartamento a Montecarlo per suo cognato x.com

Come spettatore che guarda solo anime, abbiamo scoperto se Shanks sapeva del frutto del diavolo di Luffy prima che quest'ultimo lo mangiasse? Spoiler benvenuti. reddit