Il ragazzo che ha rubato due volte in un giorno nello stesso supermercato

Da bresciatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo è stato sorpreso a rubare due volte nello stesso supermercato in un solo giorno. La prima volta, aveva nascosto sotto i vestiti diverse confezioni di prodotti per l'igiene personale e aveva lasciato il negozio senza essere bloccato. La seconda volta, si è ripresentato e ha tentato nuovamente di trafugare merce, venendo poi fermato dalle forze dell'ordine.

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La prima volta era andata bene. Aveva infilato sotto i vestiti diverse confezioni di prodotti per l'igiene personale ed era uscito dall'Esselunga di via Milano senza che nessuno lo fermasse. Così, nel giro di poche ore, ci aveva riprovato. La seconda volta, però, i dipendenti del supermercato lo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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