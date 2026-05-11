A Brescia, un uomo egiziano di 33 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver tentato di rubare due volte nello stesso supermercato. La seconda volta è stato scoperto mentre cercava di portare via della merce, nonostante un precedente ordine di allontanamento emesso dalla Questura. L’arresto è avvenuto nel corso delle verifiche effettuate dagli agenti nel negozio.

Brescia – Un egiziano di 33 anni, già destinatario di un foglio di via emesso dalla Questura di Brescia, è stato arrestato dalla polizia di Stato. Per lui l’accusa è quella di avere d erubato per ben due volte nello stesso giorno il supermercato Esselunga di via Milano a Brescia. L’uomo, durante il secondo furto, è stato fermato dal personale di vigilanza, che ha chiesto aiuto al 112. Aveva comprato pochi prodotti, mentre molti altri ne aveva asportati. Osservando le videocamere di sorveglianza gli agenti hanno notato che in mattinata l’uomo aveva commesso un altro furto senza venire notato. In quel caso aveva sottratto prodotti per l’igiene...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, ruba due volte nello stesso supermercato: la seconda lo scoprono, arrestato

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