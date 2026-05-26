Rsa Bastia senza impianto di climatizzazione Fisascat Cisl | Serve per la sicurezza di lavoratori e ospiti basta scaricabarile tra Asl ed Elleuno

Notizia in breve

Due anni fa è stata presentata la richiesta di installare un impianto di climatizzazione nella Rsa Bastia di via Passaponti. Attualmente l’edificio non dispone di un sistema di raffreddamento. La Fisascat Cisl ha sottolineato che l’installazione è necessaria per garantire la sicurezza di lavoratori e ospiti, criticando la mancanza di una risposta chiara da parte delle autorità sanitarie e dell’ente gestore.