Il tarantino Luigi Spinzi nuovo segretario nazionale Fisascat Cisl Eletto ieri

Il Consiglio della Fisascat Cisl si è riunito ieri a Roma e ha eletto Luigi Spinzi come nuovo componente della segreteria nazionale. Spinzi, attuale segretario generale della Cisl Taranto Brindisi, è stato proposto dal segretario generale Vincenzo Dell’Orefice e confermato durante l’assemblea. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla Cisl.

Di seguito un comunicato diffuso da Cisl: Il Consiglio della Fisascat Cisl, riunito ieri a Roma, su proposta del segretario generale Vincenzo Dell’Orefice ha eletto componente della segreteria nazionale Luigi Spinzi, attuale segretario generale della Cisl Taranto Brindisi. Spinzi, 55 anni, tarantino di nascita e manduriano di adozione, nel 1995 si laurea con lode presso l’Università degli Studi di Bari in Economia e Commercio, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro sulle dinamiche della flessibilità nel mercato del lavoro e il loro impatto sulle aziende della provincia di Taranto. Consegue l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile e, avvicinatosi alla Cisl, collabora con il Caf e con le sedi di Taranto e di Brindisi, offrendo supporto di natura amministrativa e nel settore delle risorse umane.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Il tarantino Luigi Spinzi nuovo segretario nazionale Fisascat Cisl Eletto ieri Notizie correlate Filca Cisl Romagna, Davitti nuovo segretario generale. Eletto all’unanimità a CesenaSi è riunito a Cesena il consiglio direttivo della Filca Cisl Romagna, la federazione che rappresenta e tutela i lavoratori del settore edile, legno... Leggi anche: Pietro Galati eletto segretario generale della Cisl Scuola Sicilia Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Roma, il tarantino Luigi Spinzi eletto segretario nazionale Fisascat Cisl; Il tarantino Luigi Spinzi eletto segretario nazionale della Fisascat Cisl; Bullismo e cyberbullismo: ad Avetrana un incontro che educa all’empatia e alla responsabilità; Ue: Tovaglieri (Lega), ‘no a tagli Pac, proteggere agricoltori da concorrenza sleale’. Il tarantino Luigi Spinzi nuovo segretario nazionale Fisascat Cisl Eletto ieriIl Consiglio della Fisascat Cisl, riunito ieri a Roma, su proposta del segretario generale Vincenzo Dell’Orefice ha eletto componente della segreteria nazionale Luigi Spinzi, attuale segretario ... noinotizie.it IlConsiglio dellaFisascat Cisl, riunito oggi a Roma, su proposta del segretario generaleVincenzo Dell'Orefice ha eletto componente della segreteria nazionaleLuigi Spinzi,... - facebook.com facebook La FISASCAT CISL Taranto Brindisi esprime grande soddisfazione per l’elezione di Luigi Spinzi nella Segreteria Nazionale FISASCAT CISL, al fianco del Segretario Generale #VincenzoDellOrefice #FISASCAT #CISL #LuigiSpinzi #FISASCATTarantoBrindi x.com