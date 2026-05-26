Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Rozzano, in provincia di Milano. Gli agenti hanno fermato l’uomo nel suo appartamento, dove gestiva un’attività di spaccio di cocaina. I clienti si presentavano alla porta dell’abitazione per ricevere la droga, che il giovane consegnava direttamente da casa. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione di polizia mirata al contrasto dello spaccio locale.

Rozzano (Milano), 26 maggio 2026 - Spacciava stando nel suo appartamento con i clienti che bussavano alla porta per ricevere la dose di cocaina. In manette, arrestato dalla polizia, è finito un italiano di 25 anni, noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Operazione della polizia. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova hanno individuato e messo sotto controllo un appartamento all'interno di uno stabile in via dei Bucaneve a Rozzano quale probabile luogo di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il fermo. I poliziotti hanno visto giungere un 53enne italiano che, entrato nello stabile, si è incontrato col 25enne con il quale ha effettuato uno scambio per poi andare via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano, spacciatore “casalingo” in manette: arrestato ragazzo di 25 anni

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