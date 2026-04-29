Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato in relazione ai colpi di pistola ad aria compressa esplosi durante il corteo del 25 aprile vicino a Parco Schuster a Roma. Secondo la sua confessione, avrebbe ammesso di aver sparato e di far parte della Brigata ebraica. L’episodio si è verificato al termine della manifestazione, coinvolgendo un uomo e una donna che si trovavano nei pressi. L’indagine prosegue per accertare ulteriori dettagli su quanto accaduto.

“Sono io che ho sparato, faccio parte della Brigata ebraica”, avrebbe confessato. C’è un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati contro un uomo e una donna al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Si tratterebbe di Eithan Bondi, un ventenne della Comunità ebraica perquisito ieri sera intorno alle 20 e ora in stato di fermo. La Digos, che aveva immediatamente acquisito le immagini delle telecamere della zona e sentito i testimoni, ha individuato dopo le indagini coordinate dalla procura di Roma il presunto autore del gesto, che a bordo di uno scooter, con giacca mimetica e casco integrale, ha sparato almeno tre colpi contro i due manifestanti, che avevano attorno al collo il fazzoletto rosso dell’Anpi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Spari ai partigiani dell’Anpi il 25 Aprile: arrestato un ragazzo di 20 anni. Chi è e perché lo accusano

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