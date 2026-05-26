Un giovane di 20 anni di origini egiziane è stato condannato a otto anni di reclusione per uno stupro di gruppo avvenuto in una stazione. La vittima, una donna italiana di 50 anni con problemi psichiatrici, è stata vittima di violenza sessuale. La sentenza riguarda uno dei responsabili dell’aggressione, avvenuta in un contesto di gruppo. La condanna è stata emessa dopo il processo.

È stato condannato a 8 anni di carcere il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale nei confronti di una 50enne italiana, con problemi pischiatrici. La donna, che aveva anche problemi di salute, è deceduta nello scorso mese di marzo. La notte tra il 13 e il 14 luglio 2025 fu ‘intercettata’ dal 19enne in compagnia di un complice e dopo una brutale aggressione fu trascinata in uno stabile abbandonato e fatiscente nell’area della stazione di Rovigo e violentata.Nei giorni successivi, la polizia individuò e arrestò due uomini, il 20enne e un 40enne. Per il 20enne la procura di Rovigo, guidata da Manuela Fasolato, aveva chiesto una... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rovigo, stupro di gruppo in stazione: 8 anni a uno dei responsabili

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Roma, ragazza stuprata dal branco all'uscita della metro - 1mattina News 10/12/2025

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