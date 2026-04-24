Non pregava Allah Donna italiana costretta a uno stupro di gruppo

Una donna italiana di 40 anni residente a Trieste è stata vittima di uno stupro di gruppo dopo essere stata picchiata perché aveva rifiutato di pregare Allah. La vittima, vessata dal marito afghano, afferma che le sue restrizioni riguardavano l’applicazione della legge islamica imposta dal marito, che aveva anche controllato le pratiche religiose dei figli. L’episodio si è verificato in un contesto di violenza domestica e coercizione.

Picchiata perché non pregava Allah: la vittima è un’italiana di 40 anni residente a Trieste, vessata dal marito afghano che le aveva imposto la legge islamica di Maometto sia a lei che ai suoi figli. Al di là delle violenze, l’uomo come punizione l’aveva anche obbligata a sottoporsi a uno stupro di gruppo dopo un aborto spontano, che lo straniero avrebbe imputato alla volontà di Allah, perché, secondo lo straniero, la donna avrebbe desiderato altri uomini. È una storia di violenze e di degrado estremo quella che arriva da Trieste. Gli investigatori hanno ricostruito il rapporto tra i due, evidenziando come l’afghano abbia nel tempo sviluppato un’ossessione nei confronti della donna, arrivando al punto di pretendere di leggere ogni suo messaggio e di controllare il portafoglio per verificarne le spese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Non pregava Allah”. Donna italiana costretta a uno stupro di gruppo Notizie correlate Leggi anche: Donna italiana punita perché non prega Allah Leggi anche: Tenta suicidio dopo uno stupro di gruppo: Noelia resta tetraplegica. Oggi si sottoporrà all’eutanasia Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Donna italiana punita perché non prega Allah; Donna italiana punita perché non prega Allah. Donna italiana punita perché non prega AllahUna violenza immonda. Priva di una qualsiasi giustificazione. Che dimostra quanto l’Islam estremo possa rappresentare una deriva pericolosa (e inaccettabile) per il nostro Paese. A Trieste un uomo ... msn.com Non pregava Allah. Donna italiana costretta a uno stupro di gruppoIl marito afghano aveva imposto a lei e ai figli un regime radicale islamico, costringendoli a vivere nel terrore: Serve un argine a tutto questo ... msn.com ALLAH ya tsare mutuncinka Anas Mukhtar Bello. - facebook.com facebook Donna italiana punita perché non prega Allah x.com