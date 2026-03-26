Tenta suicidio dopo uno stupro di gruppo | Noelia resta tetraplegica Oggi si sottoporrà all'eutanasia

Noelia Castillo Ramos, vittima di uno stupro di gruppo, ha tentato il suicidio ed è rimasta tetraplegica. In un’intervista recente ha dichiarato di non avere più voglia di vivere, di non desiderare uscire né mangiare. Oggi si sottoporrà all’eutanasia.

"Non ho più voglia di nulla né di uscire, né di mangiare. Niente di niente”. Così Noelia Castillo Ramos parlava in un’intervista di qualche tempo fa. La 25enne spagnola ha scelto l’eutanasia, prevista per oggi, 26 marzo, in una struttura assistita, nonostante l'opposizione del padre. L’origine del trauma risale al 2022, quando è stata vittima di violenze sessuali da parte del suo ex compagno e tre giovani in discoteca, e un tentativo di suicidio l’ha resa paraplegica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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