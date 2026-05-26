Rovesci e temporali in arrivo in Friuli | scatta l' allerta gialla

Da pordenonetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un allerta gialla per rovesci e temporali è stata attivata in Friuli Venezia Giulia a causa di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni indicano possibili precipitazioni intense e raffiche di vento. La protezione civile ha invitato alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle autorità. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili variazioni nelle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.

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Scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche. La protezione civile ha diramato un bollettino valido dalle 12 alle 21 di mercoledì 27 maggio su tutta la regione. Stando a quanto emerso dalla nota, mercoledì l'anticiclone si indebolirà e si. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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