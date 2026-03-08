Rovesci e temporali in arrivo scatta ancora l’allerta gialla

Il dipartimento regionale di protezione civile ha emesso un allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, che sarà in vigore dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani, lunedì 9 marzo. L’avviso segnala possibili rovesci e temporali che interesseranno la zona nelle prossime ore. La comunicazione riguarda tutta la regione e invita alla prudenza.

Il dipartimento regionale di protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico con rovesci o temporali, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani, lunedì 9 marzo. Il Comune di Agrigento invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte al rischio di allagamenti. Tra le zone indicate come più vulnerabili figurano Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago. Il Comune ricorda anche di non avvicinarsi a zone interessate da frane o alluvioni e di allontanarsi da spiagge, coste e moli in caso di mareggiate. L’invito è a mantenere comportamenti prudenti e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per l’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

