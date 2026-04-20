Maltempo sull' Umbria scatta l' allerta gialla per temporali e rovesci

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha emesso un’allerta gialla a causa di maltempo previsto nella regione. L’avviso riguarda temporali e rovesci che potrebbero interessare diverse zone dell’Umbria nelle prossime ore. La protezione civile invita alla massima attenzione e alla prudenza, monitorando eventuali aggiornamenti sulla situazione meteorologica. La comunicazione è stata diffusa attraverso il documento di allerta regionale n.

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale n. 1102026 nel quale si prevede per la giornata di martedì 21 aprile 2026 allerta regionale codice giallo per rischio temporali su tutti i settori regionali.È stata attivata la fase di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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