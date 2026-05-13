Domani scade la terza rata del ravvedimento speciale 2018-2022, una procedura che permette di regolarizzare eventuali irregolarità fiscali entro determinati termini. I contribuenti interessati, in particolare quelli soggetti agli ISA, devono effettuare il pagamento entro questa data per rispettare le scadenze previste. La modalità di pagamento può essere effettuata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli bancari autorizzati.

Si avvicina la scadenza per il ravvedimento speciale 2018-2022. I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il 2025-2026 dovranno effettuare il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’Agenzia delle Entrate ricorda che per aderire al ravvedimento i contribuenti devono versare per ciascuna delle annualità, quindi dal 2018 al 2022, un’imposta sostitutiva con un massimo di 10 rate di pari importo con l’aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima. La data di scadenza è il 15 maggio 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ravvedimento speciale, terza rata in scadenza il 15 maggio: come pagare

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