Pagamento pensioni giugno 2026 | anticipo al 31 maggio per alcuni pensionati

Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 è previsto con un anticipo rispetto alla data usuale, che si concentrerà intorno al 31 maggio. Diversi pensionati stanno verificando le date di accredito, alcuni già in attesa di ricevere le somme sul conto corrente o presso gli uffici postali. L’anticipo riguarda principalmente alcune categorie di beneficiari, mentre per altri si manterranno le consuete date di pagamento. Le modalità di accredito e le tempistiche variano a seconda delle specifiche situazioni.

Si avvicina il pagamento delle pensioni di giugno 2026 e molti pensionati stanno già controllando il calendario degli accrediti per capire quando arriveranno le somme sul proprio conto in banca o alle poste. Anche questo mese, infatti, potrebbero esserci differenze tra chi riceve la pensione tramite banca e chi invece utilizza i servizi di Poste Italiane. La novità più importante riguarda proprio alcuni clienti Poste, per i quali potrebbe scattare un accredito anticipato già dal 31 maggio. Una possibilità che interessa soprattutto chi ha scelto l’accredito su conto corrente postale e che nasce dalla particolare combinazione del calendario di inizio mese. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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