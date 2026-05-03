Dal 2000 al 2023, i debiti dei Comuni legati all’IMU e alla TARI possono essere cancellati grazie a una nuova sanatoria. La procedura permette di eliminare le pendenze fiscali accumulate nel corso di questi anni, offrendo una soluzione per regolarizzare la posizione di enti locali e contribuenti. Chi decide di aderire alla rottamazione dovrà comunque affrontare alcuni cambiamenti nei costi e nelle modalità di pagamento.

? Cosa scoprirai Quali debiti tra il 2000 e il 2023 si possono cancellare?. Come cambiano i costi per chi sceglie la rottamazione?. Quali sono le scadenze decisive per i comuni e i cittadini?. Perché l'Agenzia delle Entrate gestirà direttamente i debiti locali?.? In Breve Debiti coperti per crediti iscritti tra 1 gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.. Comuni devono comunicare adesione entro il termine del 30 settembre.. Pagamento capitale senza sanzioni con contributo gestione tra 2 e 4 euro.. Rateizzazione fino a 54 versamenti bimestrali con interesse annuo del 3%..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IMU e TARI: via alla nuova sanatoria per i debiti dei Comuni

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