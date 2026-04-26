Entro il 30 aprile si concentrano numerose scadenze fiscali, tra cui il pagamento del bollo auto, l’Iva e la presentazione delle pratiche di rottamazione. Per il 27 aprile è prevista una sola scadenza da rispettare. Il calendario completo delle scadenze include un totale di 25 scadenze in quella data.

La fine di aprile si avvicina e con essa anche le scadenze fiscali. Per il giorno 27 c’è solo una scadenza da non perdere, ma per il 30 aprile se ne contano 25. Vediamo cosa scade il 30 aprile e tutto quello che bisogna fare per non perdersi la scadenza fiscale, dal bollo auto alle dichiarazioni mensili Ioss, fino all’Iva e alle comunicazioni annuali dei contratti per le società sportive di calcio professionistiche. 27 aprile Intrastat: presentazione elenchi. Il giorno 27 aprile vanno presentate in via telematica gli elenchi riepilogativi: delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);. delle prestazioni di servizi rese ricevute a da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenze fiscali 30 aprile, il calendario completo tra bollo auto, Iva e rottamazione

Notizie correlate

Leggi anche: Scadenze fiscali 2 marzo 2026, tra bollo auto e conguagli Irpef: cosa pagare

Marzo 2026: 30 scadenze fiscali in 30 giorni, dal bolloMarzo 2026 si presenta come un mese cruciale per i contribuenti italiani, con una serie di scadenze fiscali concentrate in pochi giorni.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Le più importanti scadenze fiscali entro il 30 aprile 2026; PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2026 AL 15 MAGGIO 2026; Le scadenze fiscali fino al 30 aprile: approvazione dei bilanci, Cu lavoro autonomo e rimborsi Iva; Rottamazione quinquies 2026, domanda entro il 30 aprile: scadenze e pagamenti.

Rottamazione quinquies, scadenza 30 aprile: come funziona davvero la nuova sanatoriaRottamazione quinquies con scadenza 30 aprile 2026: chi può aderire, quante rate e cosa si paga nella definizione agevolata. quotidianodiragusa.it

Rottamazione quinquies 2026: scadenza il 30 aprileRottamazione quinquies 2026: domanda entro il 30 aprile. Scopri come risparmiare su sanzioni e interessi e le novità sulla riapertura della quater ... quotidianodiragusa.it

Il DL Maltempo ha prorogato le scadenze fiscali per i residenti in Calabria, Sicilia e Sardegna. Dalla domanda di rottamazione quinquies fino ai versamenti INPS, la platea è però ristretta (e ancora non è stata definita) - Scadenze fiscali / Pubblico,… x.com

Le più importanti scadenze fiscali entro il 30 aprile 2026 LEGGI QUI https://www.fiscosport.it/postfiscosport/scadenzario/le-piu-importanti-scadenze-fiscali-entro-il-30-aprile-2026/ - facebook.com facebook