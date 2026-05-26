Il Rotaract Fiesole ha organizzato un evento al Museo di Santa Maria Nuova, combinando attività culturali, memoria storica e iniziative di solidarietà. L'iniziativa si è svolta il 26 maggio 2026, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che ha valorizzato il patrimonio storico e promosso la solidarietà. L'evento ha previsto incontri e attività rivolte alla comunità locale, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra cultura e impegno sociale.

Firenze, 26 maggio 2026 - Il Rotaract Fiesole ha scelto il Museo di Santa Maria Nuova per un’iniziativa che ha unito cultura, memoria e solidarietà. Una visita in uno dei luoghi più significativi della storia fiorentina, ricco di arte e testimonianze legate alla comunità, che ha rappresentato per soci e partecipanti un’occasione di approfondimento ma anche di condivisione. Ad accompagnare il gruppo di giovanissimi soci nel percorso museale è stata Chiara Bartolini, che ha guidato i presenti alla scoperta delle bellezze e della storia del museo, offrendo una lettura competente e appassionata di un patrimonio che continua a parlare alla città. Al termine della visita, il Club ha voluto dare all’iniziativa anche un valore concreto, devolvendo una donazione alla Fondazione Santa Maria Nuova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rotaract Fiesole: cultura e solidarietà a Santa Maria Nuova

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