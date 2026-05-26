Rosalia e Biancaneve il linguaggio segreto dei narcos della cocaina a Roma e il laboratorio in Calabria
Le indagini sui narcos della cocaina a Roma sono iniziate nell'agosto 2025. È stato scoperto un laboratorio in provincia di Reggio Calabria, utilizzato dall'organizzazione per il taglio della droga. Sono state individuate comunicazioni tra membri dell’organizzazione attraverso un linguaggio segreto, che coinvolge riferimenti a personaggi come Rosalia e Biancaneve. La polizia ha sequestrato materiale e sequestrato attività legate alla produzione e distribuzione di sostanze stupefacenti.
Le indagini dall'agosto del 2025. Scoperto in provincia di Reggio Calabria anche un laboratorio dell'organizzazione utilizzato per il taglio della droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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