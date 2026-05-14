Il linguaggio segreto delle immagini | laboratorio creativo e introspettivo con l' illustratrice Roberta Terracchio
Un laboratorio dedicato all'esplorazione del linguaggio nascosto delle immagini, condotto dall'illustratrice Roberta Terracchio e dalla psicologa Elvira Moncada Monforte. L'iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire come le immagini possano comunicare e riflettere aspetti interiori, attraverso un percorso creativo e introspettivo. La sessione si svolge in un ambiente semplice, con l'obiettivo di favorire l'espressione personale e l'osservazione delle proprie emozioni.
Un laboratorio semplice, eppure molto potente, condotto dall'illustratrice Roberta Terracchio insieme a Elvira Moncada Monforte, psicologa. Una presenza preziosa, che accompagnerà i partecipanti con cura, aiutandoli a orientarsi. e a capire dove guardare.Si parte da carte illustrate per lasciare.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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