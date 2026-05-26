Biancaneve e Rosalba | la multinazionale della cocaina tra Roma camorra e i narcos dell' Ecuador

Un'associazione a delinquere che trafficava 800 chili di cocaina all'anno. Quattro uomini, tre stranieri e un italiano, con collegamenti con esponenti della camorra e della ndrangheta, ma anche con i vertici del "Los Choneros", la più potente e sanguinaria fazione criminale dell'Ecuador. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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