Romantica di Ultimo non è un plagio di L'amore non mi basta di Emma è solo estremamente banale

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per alcuni l'ultimo singolo di Ultimo, "Romantica", ricorda molto "L'amore non mi basta" di Emma, ma non è un plagio, ne sfrutta solo, in maniera banale, alcune intuizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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