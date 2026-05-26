Romantica di Ultimo non è un plagio di L'amore non mi basta di Emma è solo estremamente banale

Per alcuni l'ultimo singolo di Ultimo, "Romantica", ricorda molto "L'amore non mi basta" di Emma, ma non è un plagio, ne sfrutta solo, in maniera banale, alcune intuizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ultimo PLAGIA Emma Marrone Analizziamo i brani | Spaghetti alla Chitarra 171

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Emma: «Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato. Il mio funziona, mi permette di essere viva, e a me basta. Dell'amore salvo il flirt, l'indomani non esiste»Una cantante di 42 anni ha condiviso alcune riflessioni sulla propria vita e sul rapporto con il corpo, affermando che il giudizio non dovrebbe mai...

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La canzone della settimana di Infomusica oggi è Romantica, nuovo singolo di @IlVeroUltimo che anticipa Il giorno che aspettavo, prossimo album del cantautore in uscita il 19 giugno. x.com

Opinione impopolare: non avevano chimica romantica reddit

Romantica di Ultimo non è un plagio di L’amore non mi basta di Emma, è solo estremamente banalePer alcuni l'ultimo singolo di Ultimo, Romantica, ricorda molto L'amore non mi basta di Emma, ma non è un plagio, ne sfrutta solo ... fanpage.it

Romantica di Ultimo: testo, significato e analisi del branoLeggi il testo ufficiale e scopri il significato profondo di Romantica, il nuovo travolgente singolo di Ultimo estratto dall'album Il giorno che aspettavo. canzoniweb.com