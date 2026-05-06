Frontale tra una Dacia Duster e una Range Rover | due donne in ospedale

Due auto, una Dacia Duster e una Range Rover, sono rimaste coinvolte in un frontale lungo una strada della provincia di Padova, con due donne alla guida finite in ospedale. L'incidente si è verificato nei pressi di un incrocio e ha richiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati anche gli agenti per i rilievi e per gestire la viabilità. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova che poteva avere conseguenze devastanti per le due conducenti coinvolte. E' successo poco prima delle 14 odierne 6 maggio a Mestrino, non distante dai confini con Villafranca Padovana in via Balla quasi all'incrocio con.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Scontro tra Range Rover e Citroen: un ferito trasportato in ospedaleViolento scontro questa mattina bin via Fontana Fabbricata tra una Range Rover con a bordo due persone e una Citroen con alla guida una 64enne. Violento frontale fra due auto: due donne e una ragazzina finiscono in ospedaleUn grave scontro fra due auto rende necessario l'arrivo dei soccorsi e, alla fine, due donne e una ragazzina vengono portate in ospedale. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Come se la cava la Dacia Logan a distanza di 20 anni?; Nuova Dacia Duster Pick-Up 2027: arriva davvero?; Fiat Grizzly: ecco come potrebbe essere il design finale del SUV in arrivo; Dacia Jogger 2026: restyling muscoloso e tecnologia avanzata. Frontale tra una Dacia Duster e una Range Rover: due donne in ospedaleL'incidente è avvenuto oggi 6 maggio poco prima delle 14 in via Balla a Mestrino. Nell'impatto le coinvolte sono rimaste incastrate tra le lamiere. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per lib ... padovaoggi.it Meccanica per Tutti. . La soluzione alla Vibrazione delle Dacia Sandero, Duster e Renault Captur, Clio con motori Turbo Solo su www.iltuogarage.it #meccanica #videodelgiorno #video #auto #motori - facebook.com facebook