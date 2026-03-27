Giovane ubriaco va al pronto soccorso viene dimesso e prende a pugni il medico | arrestato a Catania

Un giovane ubriaco si è recato al pronto soccorso e, dopo essere stato dimesso, ha aggredito un medico con un pugno al volto. L’episodio è avvenuto a Catania, dove l’uomo, insoddisfatto della decisione dei sanitari, avrebbe iniziato a urlare e successivamente a colpire il professionista. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri presenti sul posto.

Il ragazzo non avrebbe gradito la decisione del medico di dimetterlo e sarebbe andato su tutte le furie, alzando la voce e poi scagliandosi contro il dottore, che è stato colpito con un pugno al volto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Catania, 19enne incensurato prende a pugni un medico in ospedale: non voleva essere dimessoUn giovane di Catania è stato arrestato per aggressione a un medico all’interno di una struttura sanitaria. Como, va nel bagno del pronto soccorso a lavarsi: clochard prende a pugni il vigilante che cerca di fermarloComo, 16 marzo 2026 – Ha aggredito l'addetto alla sicurezza del pronto soccorso dell'Ospedale Valduce, sabato notte, che gli stava impedendo di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giovane ubriaco Discussioni sull' argomento Finisce fuori strada e incappa nel controllo dei carabinieri, arrestato dopo l'inseguimento: era ubriaco; Reggio Emilia, ubriaco aggredisce passante con una falce. Arrestato 20enne senza fissa dimora, grave la vittima; Neopatentato prende una strada contromano: fermato, ha un tasso alcolico di 2,91; Auto contro un albero, morti tre ventenni. Il ragazzo alla guida era ubriaco Foto. Catania: dopo le cure viene dimesso, ma sferra un pugno al medicoUn giovane ubriaco ha sferrato un pugno a un medico del Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Il 19enne catanese incensurato è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi, dopo ... meridionews.it UBRIACO AL PRONTO SOCCORSO, SFERRA UN PUGNO AL MEDICO: 19ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato ha arrestato un giovane incensurato catanese di 19 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un episodio - facebook.com facebook