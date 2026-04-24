Roma l’addio di Ranieri è UFFICIALE | tutti i dettagli

Nella giornata di ieri si è concretizzato ufficialmente l’addio di Claudio Ranieri alla guida della squadra di Roma. Solo oggi il club ha pubblicato il comunicato che ha confermato la separazione, dopo settimane di attesa. La notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli o dichiarazioni. Ranieri aveva assunto l’incarico qualche tempo fa, ma ora la sua esperienza si conclude formalmente.

Mancava solo il comunicato del club per sancire definitivamente la separazione Maturato nella giornata di ieri, l’addio alla Roma di Claudio Ranieri ha assunto i crismi dell’ufficialità solamente oggi. Dopo la rottura insanabile con Gian Piero Gasperini, la decisione di separarsi dal Senior Advisor giallorosso è arrivata due settimane dopo le pirotecniche interviste nel pre partita contro il Pisa. (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo ore di riunioni tra i legali dei Friedkin e quelli di sir Claudio, alla fine si è arrivati alla stesura definitiva del comunicato ufficiale, che ha chiarito i dettagli dell’addio: “ L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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