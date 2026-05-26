Roma UFFICIALE il riscatto di Malen | tutti i dettagli

Il club di Roma ha completato il riscatto dell’attaccante olandese, rendendo ufficiale l’acquisto definitivo. L’accordo è stato formalizzato e l’attaccante era già sceso in campo con la nuova maglia. I dettagli economici dell’operazione non sono stati comunicati. La società ha annunciato che l’attaccante rimarrà a disposizione della squadra per la prossima stagione. La trattativa si è conclusa dopo settimane di negoziati tra le parti coinvolte.

Il club giallorosso ha formalizzato l’acquisto definitivo dell’attaccante olandese Scattato già con la qualificazione aritmetica alla prossima Europa League raggiunta con la sconfitta della Lazio in Coppa Italia, l’ obbligo di riscatto di Donyell Malen è stato ufficializzato oggi dalla Roma, che ha blindato uno dei principali artefici della splendida cavalcata Champions fino al 30 giugno del 2030, versando 25 milioni nelle casse dell’Aston Villa. (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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