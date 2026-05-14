Roma Malen è ufficiale | scatta l’obbligo di riscatto

La Roma ha annunciato di aver concluso l'acquisto a titolo definitivo di Donyell Malen, un attaccante olandese. La decisione arriva dopo il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi durante la sua permanenza in prestito. L'operazione è stata ufficializzata con un comunicato del club, che ha confermato il trasferimento senza specificare i dettagli economici. Malen si unisce così alla rosa della squadra per la nuova stagione.

La Roma ha ufficialmente acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Donyell Malen, blindando l’attaccante olandese dopo il raggiungimento dei traguardi sportivi necessari alla trasformazione del suo trasferimento. Il verdetto definitivo è arrivato dal campo, seppur indirettamente: la sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia ha infatti garantito ai giallorossi la certezza matematica di un posto nella prossima Europa League. Questo piazzamento rappresentava la condizione essenziale affinché il diritto di opzione concordato in estate con l’ Aston Villa mutasse in obbligo di riscatto, completando così un’operazione che vede il club capitolino versare nelle casse dei Villans 25 milioni di euro, somma che si aggiunge ai 2 già corrisposti per il prestito oneroso.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Donyell Malen - All Goals for Aston Villa

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