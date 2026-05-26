Un docente ha perso circa 500.000 euro in una truffa telefonica. I truffatori si sono spacciati per agenti di polizia e hanno mantenuto il contatto con la vittima attraverso chiamate telefoniche. Hanno utilizzato uno schema che prevedeva il controllo dei beni e delle finanze, fingendo di dover verificare eventuali irregolarità. La vittima è stata indotta a trasferire denaro tramite bonifici e conti collegati.

? Punti chiave Come hanno fatto i truffatori a gestire la vittima al telefono?. Quale nuovo schema hanno usato per giustificare il controllo dei beni?. Chi è l'uomo in abiti sportivi incontrato in via Parigi?. Come faranno gli investigatori a rintracciare i responsabili nel centro?.? In Breve Vittima ha consegnato 100mila euro in contanti e diversi orologi Rolex.. Il bottino include gioielli preziosi per un valore totale di 500mila euro.. L'incontro per il controllo dei beni è avvenuto in via Parigi.. Il commissariato Viminale indaga sulla nuova modalità di controllo giudiziario sui veicoli.. Una professoressa di 68 anni ha perso circa mezzo milione di euro ieri nel centro di Roma, vittima di un sofisticato raggiro telefonico che si è concluso con un furto in via Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, truffa al falso poliziotto: docente perde 500mila euro

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