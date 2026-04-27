Truffa al cuore | nonna perde 10.000 euro e gioielli con un falso agente

Un’anziana di 84 anni ha perso circa 10.000 euro in contanti e alcuni gioielli a Santa Maria dei Greci, vittima di una truffa. Un uomo si è presentato come agente e ha convinto la pensionata a consegnare denaro e beni. I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona per identificare il soggetto coinvolto. La vicenda è stata segnalata alle autorità e le indagini sono in corso.

? Cosa sapere Pensionata di 84 anni perde 10.000 euro e gioielli a Santa Maria dei Greci.. I carabinieri analizzano le telecamere della zona per identificare il falso agente.. Una pensionata di 84 anni della zona di Santa Maria dei Greci ha consegnato 10 mila euro in contanti e i suoi gioielli più preziosi a un finto carabiniere, convinta di poter salvare il nipote da un arresto imminente. Il brutale inganno è avvenuto tra le mura domestiche della donna, che si è ritrovata vittima di un tranello psicologico orchestrato con precisione chirurgica. Tutto è iniziato con una telefonata: un presunto militare dell’Arma ha avvertito l’anziana che suo nipote era coinvolto in un sinistro stradale molto grave e che, per la dinamica dell’accaduto, rischiava seriamente la custodia cautelare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa al cuore: nonna perde 10.000 euro e gioielli con un falso agente Notizie correlate Truffa una 90enne invalida fingendosi un carabiniere, ruba gioielli per 10 mila euro: arrestato 40enneNella giornata del 14 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma hanno portato a termine una brillante... Truffa al pranzo: anziana di Pesaro perde 1000€ per falso incidenteUn’anziana ottantottenne di Pesaro ha svanire i suoi risparmi a causa di una truffa basata sulla falsa notizia di un incidente stradale coinvolgente... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Suo nipote rischia l'arresto: il cuore di una nonna tradito da un falso carabiniere; Si finge carabiniere e tenta di truffare un'anziana: denunciato; Palermo, coppia di anziani truffata da finti carabinieri: un arresto. «Venite, sono sola e ho preparato i gioielli»: tenta la truffa del finto incidente, ma cade nella trappola della nonna e viene arrestatoLa prontezza di una donna anziana ribalta la truffa del finto incidente: il malvivente, convinto di poter raggirarla, finisce nelle mani della Polizia di Stato Una truffa ai danni di un’anziana si è ... leggo.it La più grande truffa all'Onu di tutti i tempi Prima di diventare inviato speciale di Donald Trump, Zampolli è stato a capo anche di un'organizzazione collegate alle Nazioni Unite, la WATO, acronimo di "We Are The Oceans", nata, a suo dire, dalla sua passione - facebook.com facebook Prima di diventare inviato speciale di Trump, Zampolli è stato a capo di un'organizzazione collegate alle Nazioni Unite, "We Are The Oceans". Ma l'organizzazione sarà lo strumento con cui verrà realizzata la più grande truffa a danni dell'ONU bit.ly/RAI3dirett x.com