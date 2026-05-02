Un'anziana di 82 anni è stata vittima di una truffa in cui un uomo si è spacciato per un carabiniere. L'uomo ha convinto la donna a consegnargli circa 30 mila euro, facendo leva su un falso intervento di emergenza. I truffatori sono entrati in casa grazie a un pretesto e a dettagli forniti dalla vittima, che ha creduto alle spiegazioni dell'uomo. La polizia sta indagando sull'accaduto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il finto agente a convincere la donna?. Quali dettagli hanno permesso ai truffatori di entrare in casa?. Chi sono i responsabili della manipolazione psicologica della vittima?. Come si muovono questi criminali per colpire gli anziani soli?.? In Breve La vittima ha consegnato 12 mila euro in contanti e diversi gioielli.. Il danno economico totale per la donna di Siculiana ammonta a 30 mila euro.. I carabinieri di Siculiana indagano sulla possibile rete criminale coinvolta nel colpo.. Il modus operandi sfrutta la solitudine degli anziani nei borghi della provincia.. Una donna di 82 anni a Siculiana ha perso circa 30 mila euro tra contanti e gioielli dopo essere stata ingannata da un finto carabiniere che la accusava di complicità in una rapina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siculiana, truffa al falso carabiniere: 82enne perde 30 mila euro

Notizie correlate

Rapinano un'anziana con la truffa del finto carabiniere a Mantova e le sottraggono 30 mila euro, arrestatiDue uomini sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni di un’anziana signora, con la restituzione di gioielli e denaro sottratti, grazie a...

Leggi anche: Anziana di 85 anni raggirata a Monselice per 30 mila euro con la truffa del finto carabiniere, fermato 23enne

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Agrigento, truffa del falso carabiniere: arrestato minorenne catanese; Sventata una truffa di falsi impiegati di banca nel Palermitano; Truffa del falso carabiniere: la vittima lo fa arrestare; Fondi europei gonfiati con ricerche fantasma: 23 indagati all'Università di Palermo, la Procura Europea chiede le misure cautelari.

Scopri la truffa del finto carabiniere che ha colpito un'anziana a Siculiana. Leggi la storia di un inganno ben congegnato. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook