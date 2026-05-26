Roma Tech Fest 2026 | l’innovazione al WeGil

Notizia in breve

Durante il Roma Tech Fest 2026, si è svolta la prima edizione del festival dedicato alle tecnologie digitali, all’arte e all’innovazione. L’evento si è tenuto al WeGil, coinvolgendo esposizioni, workshop e presentazioni di startup e aziende del settore. Sono stati presenti esperti e professionisti che hanno mostrato le ultime novità in ambito tecnologico e creativo. La manifestazione ha attirato un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, senza specificare numeri di partecipanti.