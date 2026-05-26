Roma Tech Fest 2026 | l’innovazione al WeGil
Durante il Roma Tech Fest 2026, si è svolta la prima edizione del festival dedicato alle tecnologie digitali, all’arte e all’innovazione. L’evento si è tenuto al WeGil, coinvolgendo esposizioni, workshop e presentazioni di startup e aziende del settore. Sono stati presenti esperti e professionisti che hanno mostrato le ultime novità in ambito tecnologico e creativo. La manifestazione ha attirato un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, senza specificare numeri di partecipanti.
Cosa: Prima edizione di Roma Tech Fest, un festival interamente dedicato all’incontro sinergico tra innovazione, arte e nuove tecnologie digitali. Dove e Quando: Presso gli spazi storici del WeGil, situato in Largo Ascianghi 5 nel cuore di Trastevere a Roma, da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026. Perché: Per partecipare a un evento gratuito e aperto al pubblico che esplora il futuro delle smart city, dell’intelligenza artificiale e dell’arte digitale, offrendo installazioni immersive e talk con esperti del settore. La Capitale si prepara a vivere un intero fine settimana dedicato al futuro e alle innumerevoli declinazioni dell’ecosistema digitale contemporaneo. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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