Tech Defence 2026 | l’Innovazione strategica al centro della sicurezza Nazionale

Domani si svolge a Palazzo Salviati il forum Tech Defence 2026, promosso da ANGI e CASD, dedicato a discutere l’utilizzo di intelligenza artificiale, cyber security e spazio economico. L’evento ha l’obiettivo di analizzare le strategie di difesa nazionale e il ruolo delle tecnologie innovative nella tutela degli interessi del Paese. Partecipano esperti e rappresentanti istituzionali del settore.

Domani a Palazzo Salviati il forum promosso da ANGI e CASD per analizzare il ruolo di IA, Cyber Security e Space Economy nella tutela degli interessi del Paese. ROMA – La Capitale si prepara a diventare l’ombelico dell’innovazione applicata alla sicurezza. Si terrà domani, presso la prestigiosa cornice di Palazzo Salviati, l’evento “Tech Defence 2026: L’Evoluzione dell’innovazione nei settori strategici”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) e con il patrocinio dell’Ufficio d’informazione del Parlamento europeo, punta i riflettori sulla resilienza tecnologica dell’Italia in un contesto geopolitico sempre più complesso. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Tech Defence 2026: l’Innovazione strategica al centro della sicurezza Nazionale Articoli correlati Innovazione, giovani e sostenibilità: le sfide del settore al centro della Fiera nazionale dell'AgricolturaPadiglioni pieni e spazi 'sold out' già da metà aprile per la 64^ Fiera nazionale dell'Agricoltura che si terrà a Lancianofiera, all'Iconicella, dal... Innovazione strategica per il sistema produttivo: i nuovi dati sulla digitalizzazione nazionale(Adnkronos) – Durante la recente conferenza presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, promossa dall'On. The Bear Standing Tall Strategic Defense Model Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Sicurezza, Tech Defence 2026: l’innovazione nei settori strategici; Defense tech: le startup italiane e il ruolo dell’innovazione dual-use; I 10 ETF sulla difesa con le migliori performance nel 2026; Difesa e tecnologie emergenti, le nuove direttrici della sicurezza nazionale. Defence 2026: L’Evoluzione dell’Innovazione nei Settori StrategiciDefence 2026: L’Evoluzione dell’Innovazione nei Settori Strategici Defence 2026: L’Evoluzione ...ANGI e CASD presentano a Roma Tech Defence 2026: un'alleanza strategica tra istituzioni, ricerca e industria per la sicurezza nazionale. Roma, 30 marzo ... romadailynews.it Domani saremo al CASD - Palazzo Salviati per un appuntamento che ritengo cruciale per il sistema Paese: "Tech Defence 2026". Come ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, siamo orgogliosi di promuovere questo confronto in collaborazione co x.com #CeSIAnalysis - Intelligenza artificiale militare: applicazioni operative, architetture data-centriche e nuovi attori della defence-tech Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale si è affermata come uno dei principali fattori di trasformazione delle operazioni militari. N facebook