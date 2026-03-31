Al WeGil, spazio polifunzionale con architettura razionalista risalente agli anni Trenta, è aperta fino al 30 giugno la mostra intitolata ‘Roma Terzo Millennio’. L’esposizione si propone di rappresentare la città oltre i soliti stereotipi turistici, offrendo una prospettiva diversa e più autentica sulla realtà urbana contemporanea. Entrando nel luogo, si percepisce immediatamente che l’obiettivo non è conquistare il pubblico con immagini convenzionali.

C’è un momento, entrando al WeGil, spazio polifunzionale dall’architettura razionalista ideato negli anni Trenta e restituito quasi dieci anni fa alla cittadinanza dopo decenni di abbandono, in cui capisci che questa mostra visitabile fino al 30 giugno non vuole piacerti. Ma spostarti di lato. Farti dubitare di quella Roma che pensavi di conoscere talmente bene da non doverla più guardare. “Roma Terzo Millennio – La scia della cometa”, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, ideata dall’instancabile Umberto Vattani e da lui curata con Andrea Bruschi, Giuseppe D’Acunto e Rosalia Vittorini, muove da un equivoco condiviso, anche se raramente professato: Roma è ridotta a una cartolina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mostra ‘Roma Terzo Millennio’ al WeGil: la città oltre i cliché turistici

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