Roma rinnova Hermoso | ufficiale l’accordo fino al 2027

La Roma ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Mario Hermoso, che resterà nel club fino a giugno 2027. La società ha esercitato l’opzione prevista nel contratto del difensore centrale. La firma all’accordo è avvenuta nelle ultime ore, consolidando così la presenza del giocatore in squadra per i prossimi anni. Hermoso continuerà a vestire la maglia giallorossa almeno fino alla scadenza del nuovo contratto.

La Roma ha esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Mario Hermoso con il difensore centrale che si lega ai giallorossi fino al giugno del 2027. Un colpo importante per la squadra di Gasperini con il tecnico che avrà ancora a disposizione il centrale difensivo che ha fatto bene in questa stagione agli ordini dell’ex tecnico dell’Atalanta. Classe 1995, l’ex Atletico Madrid è diventato uno dei punti di forza della formazione capitolina che, dopo sette anni, si appresta a tornare in Champions League. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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