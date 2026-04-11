Ufficiale | Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028

È stato annunciato ufficialmente che l’allenatore ha rinnovato il contratto con la squadra fino al 2028. La notizia, pubblicata poche ore fa da un quotidiano spagnolo, conferma il prolungamento dell’accordo tra le parti. La decisione è stata comunicata attraverso fonti ufficiali e segue le trattative degli ultimi mesi. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle clausole o alle motivazioni di questa scelta.

2026-04-10 15:48:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Adesso è ufficiale. Suonava da diverse settimane, ma ora puoi dirlo. Luciano Spalletti resterà legato alla Juventus fino al 2028 e diventerà il secondo allenatore più pagato della Serie A, da tre milioni a cinque. IL buoni risultati per la ‘Vecchia Signora’ Gli hanno dato ragione. Quarti, per ora, e con un’identità di gioco distinguibile. Per chiunque sia stato offline negli ultimi anni, questo potrebbe sorprenderti. Ma, vista in prospettiva e come è la situazione a Torino, Spalletti si è guadagnato con fatica il rinnovo.🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Adesso è UFFICIALE, Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028: “È uno dei club più grandi al mondo” Spalletti rinnova con la Juve: firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercatoLuciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione. UFFICIALE: LUCIANO SPALLETTI RINNOVA CON LA JUVENTUS FINO AL 2028! REACTION AL SUO DISCORSO!