La commissione antifascismo presso l'ente scolastico di Roma è stata cancellata senza che ci fosse un voto ufficiale dell’assemblea. La decisione è stata comunicata in modo diretto, senza coinvolgere una delibera formale del consiglio. È stato inoltre presentato un documento ufficiale che richiedeva un’ispezione da parte dell’Ufficio Scolastico, ma non sono stati resi noti i nomi di chi ha avanzato questa richiesta. La questione ha generato interrogativi sulla trasparenza del procedimento e le modalità con cui si sono presi i provvedimenti.

? Domande chiave Perché la decisione è stata presa senza il voto dell'assemblea?. Chi ha presentato la richiesta formale di ispezione all'Ufficio Scolastico?. Come ha reagito il ministro Valditera alla lettera della minoranza?. Quali sono le conseguenze legali per la validità del provvedimento?.? In Breve Simone Casalino e la Rete degli studenti medi contestano la decisione del consiglio.. La Rete degli studenti medi ha chiesto ispezione all'USR con Anna Paola Sabatini.. Federico Rossi ha consegnato una lettera formale al ministro Valditara.. Tentativo simile di eliminazione della commissione fallito lo scorso dicembre per errori procedurali.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consulta studenti Roma: cancellata la commissione antifascismo

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