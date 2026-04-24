Nuova missione della Flotilla per Gaza pronte a salpare 70 imbarcazioni | Il genocidio continua

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una flottiglia internazionale composta da circa 70 imbarcazioni si prepara a salpare dal porto di Augusta, coinvolgendo oltre mille attivisti provenienti da diversi paesi. La missione, organizzata dalla Global Sumud Flotilla, mira a rompere l’assedio di Gaza e portare l’attenzione sulla situazione nella regione. La portavoce dell’organizzazione ha definito la situazione come un “genocidio a bassa intensità”, sottolineando la volontà di denunciare le condizioni attuali.

La Global Sumud Flotilla torna in mare: da Augusta sono pronte a salpare circa 70 imbarcazioni con oltre mille attivisti da tutto il mondo, determinati a rompere l'assedio di Gaza e denunciare quello che la portavoce Maria Elena Delia definisce un "genocidio a bassa intensità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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