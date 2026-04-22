Il Maggio dei Libri 2026 si apre in versi | a Roma il convegno inaugurale con l’Accademia Mondiale della Poesia

Il Maggio dei Libri 2026 è iniziato con un convegno a Roma, dedicato alla poesia e organizzato in collaborazione con l’Accademia Mondiale della Poesia. La manifestazione si svolge in occasione della Giornata mondiale Unesco del Libro e del diritto d’autore, che si celebra il 23 aprile. L’evento ha coinvolto autori, studiosi e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la scrittura tra diverse fasce di pubblico.

Roma, 22 aprile 2026 - In occasione della Giornata mondiale Unesco del Libro e del diritto d’autore, domani 23 aprile 2026, si apre ufficialmente la sedicesima edizione de Il Maggio dei Libri con il convegno inaugurale “Leggere genera futuro”, promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia con la collaborazione del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. L’evento si svolgerà alle ore 19 presso la prestigiosa Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani (prenotazione obbligatoria, mail [email protected]). Il convegno rappresenta un momento centrale della...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Maggio dei Libri 2026 si apre in versi: a Roma il convegno inaugurale con l’Accademia Mondiale della Poesia Notizie correlate Maggio dei Libri 2026: la poesia apre l’edizione a RomaCosa: L’evento inaugurale della sedicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, intitolato “Leggere genera futuro”, promosso dall’Accademia Mondiale... Maggio della Musica 2026 si apre con il duo Jannacci-MorettoAl via, il 24 aprile, l'edizione 2026 del MAGGIO DELLA MUSICA, che si aprirà con il Duo pianistico di Paolo Jannacci e Daniele Moretto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Leggere genera futuro: a Roma il 23 aprile inizia Il Maggio dei Libri; Roma, Il maggio dei libri leggere... genera futuro; Maggio dei Libri 2026: la poesia apre l’edizione a Roma; Leggere genera futuro: a Roma il 23 aprile inizia Il Maggio dei Libri. Maggio dei Libri 2026, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila porta nelle scuole un percorso tra cinema, lettura e dialogo culturaleIn occasione del Maggio dei Libri 2026, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila La Lanterna Magica Ets promuove un percorso educativo ... laquilablog.it Maggio dei Libri a Sant'Omero tra laboratori, letture ed incontriIl Comune e la Biblioteca D’Annunzio aderiscono alla XVI edizione della più importante campagna nazionale dedicata alla lettura ... ekuonews.it 23 DI APRILI - JURNATA MUNNIALI DI LU LIBRU In occasione della Giornata Mondiale del Libro, l'Accademia della Lingua Siciliana invita tutti a leggere e/o regalare un libro scritto in lingua siciliana. Inoltre, a chi ne facesse richiesta via e-mail, invierà una co - facebook.com facebook