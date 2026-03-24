Accesso agli atti negato il Tar condanna il Comune di Caserta

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dà ragione ai privati e condanna il Comune di Caserta per il silenzio su una richiesta di accesso agli atti. La sezione ottava ha infatti accolto il ricorso presentato dalla società Workup Estate Srl, aprendo un nuovo fronte sul tema della trasparenza amministrativa. La vicenda nasce da un’ordinanza sindacale dell’aprile 2024 con cui il Comune aveva imposto la messa in sicurezza di alcuni immobili situati in piazza Tredici, a seguito di lesioni strutturali riscontrate negli edifici. La società ricorrente aveva eseguito gli interventi di propria competenza, ma per verificare se anche gli altri comproprietari – i fratelli Fiorillo – avessero adempiuto agli obblighi, aveva presentato nell’aprile 2025 una formale richiesta di accesso agli atti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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