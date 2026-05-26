roma investe sul sailgp la formula uno del mare

Roma rafforza il suo impegno nel SailGP, una competizione di vela considerata la Formula Uno del mare. La città ha previsto investimenti specifici per la manifestazione, che si svolge con imbarcazioni ad alte prestazioni e richiede infrastrutture adeguate. La competizione coinvolge team internazionali e si svolge in diverse tappe, attirando grande attenzione mediatica e pubblico. I numeri ufficiali indicano un aumento di partecipanti e di spettatori rispetto alle edizioni precedenti.

dall’inviato Sandro Neri Che in gara non ci sia solo il taglio del traguardo lo dicono i numeri: 25,5 milioni di dollari di impatto economico sul territorio, 25,2 milioni solo per il comparto dell’hospitality, 4,7 notti di permanenza media a persona, 79% di viaggiatori internazionali motivati a muoversi espressamente per questo evento. Non a caso il Roma Sail Gran Prix – debutto italiano della spettacolare regata agonistica dei catamarani F50 – nasce da un ecosistema integrato che unisce amministrazioni pubbliche, enti sportivi, infrastrutture strategiche e stakeholder a livello locale e con un progetto di lungo corso: la valorizzazione del territorio e la crescita economica dell’area del litorale romano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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