L’Italy Sail Grand Prix si terrà per la prima volta nella capitale nel 2027, con le gare programmate l’11 e 12 settembre. L’evento si svolgerà a Ostia, dove si svolgeranno le competizioni con le imbarcazioni veloci del SailGP. L’accordo tra gli organizzatori e le autorità locali è stato firmato per questa edizione, che rappresenta il debutto dell’evento nella zona. La manifestazione coinvolge equipaggi internazionali e si svolgerà su un percorso dedicato nel mare vicino alla costa.

Russell Coutts e Jimmy Spithill sono due miti della vela mondiale, come dimostrano le sette edizioni dell'America's Cup vinte in totale, oltre ad aver primeggiato in tantissime altre gare. Oggi, al Museo dell'Ara Pacis, i due hanno tenuto a battesimo una notizia da circoletto rosso: SailGP, il campionato velico più spettacolare al mondo (le imbarcazioni utilizzate sono i catamarani foiling F50 che hanno come velocità di punta i 100 kmh), farà il suo debutto a Roma il prossimo anno. Il circuito internazionale approderà infatti nelle acque di Ostia l’11 e 12 settembre 2027, in un appuntamento che sancirà l’inizio di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - SailGP approda nella Capitale nell'edizione 2027: ad Ostia i bolidi del mare

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