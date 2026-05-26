Il proprietario della squadra ha chiamato l’allenatore per discutere della qualificazione in Champions League. La vittoria è attribuita principalmente all’allenatore, ma anche alla decisione della società di mantenere una linea unita durante i momenti difficili della stagione. La comunicazione tra le parti ha sottolineato l’impegno condiviso nel raggiungimento di questo traguardo. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della conversazione telefonica.

La Roma in Champions Leaguemancava da sette anni e dopo campionati non all’altezza finalmente è tornata sul palcoscenico più prestigioso d’Europa. E l’ha fatto con il petto gonfio e il sudore alla fronte, chiudendo lastagione al terzo posto,un traguardo enorme, incredibile se si ripensa alla classifica di qualche settimana fa. Una cavalcata firmata Gasperini, che ha ribaltato completamente le prospettive e la progettualità futura. La Roma non soltanto ha centrato laChampions: è salita sul podio, cosa che non accadeva da otto anni.E la proprietà Friedkin, dopo i tanti investimenti degli ultimi anni è riuscita a far rivivere un traguardo che mancava da tempo: alla loro guidamai la Roma era stata così in alto, mai dentro l’élite del calcio europeo e con un progetto destinato a durare nel tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma in Champions: la telefonata tra Friedkin e Gasperini

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Details always make the difference, even when it comes to positioning on penalty kicks. Roma qualified for the Champions League thanks to a goal that stemmed from Dybala's positioning on the penalty taken by Malen. Further examples come from Como and x.com

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